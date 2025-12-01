Следы ведут в Киев: громкие приговоры диверсантам в России

В ноябре российские суды вынесли сразу несколько громких приговоров диверсантам. Как сообщает «Царьград», следы ведут в Киев и дальше, на Запад, но поймать спящих агентов можно лишь тогда, когда они «проснутся».

Обучение на Украине

27 ноября в Ростовской области вынесли приговор 50-летнему диверсанту, который действовал по указаниям украинских спецслужб. Доказано, что мужчина прошел специальное обучение на Украине в 2023 году, после чего его забросили в Россию. В 2024 году диверсант приехал в Ростов-на-Дону. Там он купил компоненты и по инструкциям кураторов изготовил взрывчатку, после чего собрал самодельную бомбу и спрятал ее в тайник.

С помощью взрывного устройства мужчина хотел подорвать электроподстанцию, которая питает энергией 70 тысяч человек и ряд предприятий. Преступление пресекли сотрудники ФСБ.

В прокуратуре Ростовской области уточнили, что виновного приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые четыре года виновный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Спящий агент

Спящие украинские агенты проникают в Россию и под видом «беженцев», которые по команде Киева готовы «проснуться». Например, таким оказался 55-летний геофизик и археолог Андрей Верьянов* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Долгие годы он жил в Перу и руководил исследованиями в комплексе инков в городе Куско. В Россию Верьянов* вернулся в 2019 году, якобы чтобы ухаживать за близким родственником, а уехать не смог из-за пандемии.

После начала СВО ученый стал по заданию СБУ собирать данные о расположении систем ПВО в Подмосковье, готовился взорвать самолет высокопоставленного чиновника. По информации ФСБ, весной 2023 года Верьянов* сам вышел на связь с запрещенной в России организацией, запускал дрон для разведки, участвовал в запуске фальшивых целей.

В результате в ноябре мужчину признали виновным в государственной измене и участии в террористической организации. Его приговорили к 24 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Цель — военные в тылу

За последнюю неделю еще два схожих приговора вынес Второй Западный окружной военный суд. Одному из диверсантов удалось совершить задуманное — он разместил взрывное устройство в автомобиле офицера. Пострадали военный и его жена. Мужчину отправили в колонию на 25 лет, оштрафовав на 1 млн рублей.

19 лет и такой же штраф получила несостоявшаяся диверсантка, чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемещенко. Она по заданию Киева готовила диверсии и теракты в России. Будучи гражданкой РФ, с 2014 года она постоянно проживала на Украине, где начала сотрудничать с украинскими спецслужбами, в том числе и с террористическими организациями. Весной 2024 года девушка прошла специальную подготовку.

Уже в октябре 2024 года Лемещенко приехала в Воронеж, где изготовила несколько бомб, перевезла их в Петербург и установила рядом с ЛЭП и дистанционно подорвала. Кроме того, в Воронеже девушка собрала не менее шести бомб для совершения теракта против военного, но этот план вовремя был раскрыт, а взрывные устройства обнаружены и изъяты.

Долгожданные приговоры

В ноябре начали получать свои сроки террористы, устроившие подрыв Крымского моста в 2022 году. Следователи выяснили, что водитель грузовика, который преступники подорвали на мосту, не знал о своей роли. Машина была начинена более чем 20 тоннами взрывчатки, замаскированной под упаковки пленки.

Погибли пять человек: водитель фуры и находившиеся рядом люди. Пострадала девочка, которая ехала в тот момент по мосту с родителями.

Всего по делу проходят 13 граждан России, Армении и Украины. На прошлой неделе суд вынес приговор восьми подсудимым — пожизненные сроки. Кроме того, суд обязал их возместить причиненный терактом ущерб в размере 7 млрд рублей.

Опасная сила

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров подчеркнул, что, когда Владимир Зеленский и его приспешники грозят России новыми диверсиями, считать это исключено бредом сумасшедшего не стоит. Сейчас у Украины есть «приличный арсенал», который могут использовать против России. При этом Крымский мост террористам не по зубам, из-за чего диверсанты сосредоточились на более реальных целях.

«Каждый день наша ФСБ докладывает о задержании, уничтожении трех-четырех диверсантов на нашей территории. У украинцев достаточно диверсантов и агентуры в России, и они этим активно пользуются. Я думаю, что Зеленский пойдет на все, потому что ему терять нечего. А наши враги, в первую очередь, конечно, Великобритания, Франция и Германия, сделают все, чтобы ему помочь. Так что мы к этому должны быть готовы и сделать так, чтобы никто из этих негодяев не преуспел», — подчеркнул Гончаров.

Руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев напомнил о другом проблемном аспекте в связи с активной диверсионной работой противника — нелегальные мигранты в России стали активно скупать оружие. По его мнению, это подготовка к «технологически и идеологически новой войне».

«Когда нет обычных в нашем понимании войск, а есть спящие агенты, которые вдруг возникают по команде, совершают диверсии и, как ржа, изнутри разъедают общество. Но самое страшное, что тут нет линии соприкосновения с врагом — он везде и повсюду», — отметил эксперт.

Само создание сети спящих агентов — это продуманный и организованный извне процесс. Каждый агент имеет свои задания, методы работы, цели и задачи. Ванеев считает, что сейчас Россия находится в острой фазе начала активных враждебных действий против нас, когда эти агенты начинают «просыпаться» и осуществлять диверсии.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.