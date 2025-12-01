Российский боец MMA оказался лидером преступной группировки

В Туле был задержан боец ММА, который, как выяснилось, возглавлял преступную группировку. Под его руководством банда, состоящая из людей, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов, занималась разбоями и вымогательством денег, сообщает Baza.

© Соцсети

По данным Telegram-канала, фигурантом дела стал 36-летний Тигран Оганесян. Он является известным тульским спортсменом и тренером, который несколько раз становился чемпионом «Битвы за Тулу».

Согласно предварительной информации, боец ММА организовал преступную группу из пятерых своих учеников, выходцев из Закавказья. По его указанию банда терроризировала жителей Щекино и Тулы, представляясь сотрудниками силовых структур.

Они выдавали себя за представителей силовых структур и принуждали своих жертв к выплате денег в размере от 500 до 800 тысяч рублей.

Участники преступной группировки задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство».