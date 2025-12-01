Появилась новая версия о причине взрыва автомобиля в Новой Москве

Вероятная причина взрыва автомобиля возле ЖК «Град Московский» на улице Радужной в Новой Москве — детонация самодельного взрывного устройства. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в соцсети.

— Вероятная причина взрыва автомобиля в Москве — самодельное взрывное устройство, расположенное под водительским сидением. Данная версия рассматривается среди прочих, — пишет Telegram-канал «112».

Взрыв автомобиля возле ЖК «Град Московский» произошел утром 1 декабря. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, спасатели быстро потушили пожар. В результате произошедшего были выбиты стекла на третьем и четвертом этажах дома, пострадавших не было.

Взорвавшийся в Новой Москве автомобиль принадлежал известному ученому

По одной из версий, к взрыву мог привести дистанционный запуск двигателя автомобиля. Владельцем машины оказался мужчина, работающий в области квантовой электроники в НИИ «Полюс» имени Стельмаха. В момент детонации его не было в салоне машины.