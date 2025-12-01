Начата проверка после стрельбы по машинам в Воронеже

В Воронеже полиция, как сообщили РИА Новости в УМВД РФ по региону, проводит проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета из окна по автомобилям в ночь на понедельник.

В местных телеграм-каналах распространяется видео – на кадрах девушка, выглядывая в окно, производит несколько выстрелов из пистолета. Затем к ней подходит человек, берёт пистолет и тоже производит выстрел, предположительно, в сторону припаркованных машин.

По свидетельствам очевидцев, это происходило в ЖК "Дубль два" на улице Суворова в Воронеже.

В УМВД сообщили, что по данному факту проводится проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего.