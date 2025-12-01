Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у нее дома

В Москве мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 11 июня этого года мужчина находился в квартире на Волгоградском проспекте, где, применяя насилие, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении малознакомой несовершенной девочки.

Следователи допросили свидетелей, получили заключения необходимых судебных экспертиз и выполнили иные следственные действия, которые в полном объеме изобличили подсудимого в преступлении.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин годами насиловал школьниц.