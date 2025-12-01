Отравившая коллег сотрудница российского хлебозавода выслушала приговор

В Краснодаре женщина получила 21 год за отравление коллег с хлебозавода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, 3 июля 2024 года Елена Белашова готовилась к преступлению заранее. Вместе со своей коллегой с хлебозавода она пришла в гости к начальнице отдела сбыта этого же предприятия. В квартире подсудимая угрозами и применяя насилие заставила коллег принять нейролептик. В результате пострадавшие получили отравление, несовместимое с жизнью.

Перед расправой Балашова заставила одну из женщин позвонить директору завода и попросить о помощи, после чего прислать адрес с просьбой приехать. Женщине звонок показался странным и она предупредила свою подругу о своей поездке и также отправила ей адрес.

В квартире злоумышленница напала на пострадавшую, связала ее и электрическим шнуром постаралась лишить ее возможности дышать. Женщина оказала активное сопротивление и в этот момент в квартиру позвонил мужчина, прибывший на место по просьбе подруги. Тогда Балашова распылила в лицо потерпевшей перцовый баллончик и попыталась покинуть помещение, притворившись пострадавшей.

В суде она вину не признала. Собранной доказательной базы стало достаточно для вынесения обвинительного заключения.

Суд приговорил ее к 21 году колонии общего режима.

