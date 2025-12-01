Очевидец: взорвавшаяся в ЖК «Град Московский» машина была пустой

Очевидец по имени Алексей в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл подробности взрыва автомобиля в ЖК «Град Московский» в Новой Москве.

По словам собеседника издания, громкий взрыв произошел в 09:43. Он уточнил, что во дворе дома №10 на Радужной улице взорвалась машина.

Как заметил Алексей, ему неизвестно, почему это могло произойти. Очевидец подчеркнул, что взорвавшийся автомобиль был пустой.

Собеседник издания обратил внимание на то, что в 10:00 на место происшествия уже прибыли пожарные. Очевидец добавил, что автомобиль потушили быстро, двери не открывали, никого изнутри не вытаскивали. При этом он указал, что машина успела полностью сгореть.