Сотрудник ФСИН арестован за пронос наркотиков в колонию

Сотрудник колонии №6 в подмосковной Коломне задержан за передачу наркотиков осужденному.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, младший инспектор группы надзора согласился передать наркотики за 45 тысяч рублей. Его задержали, наркотическое средство было изъято при личном досмотре.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК — превышение служебных полномочий и получение взятки. Сотрудник решением Коломенского горсуда заключен под стражу.