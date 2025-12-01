Взорвавшийся в Новой Москве автомобиль принадлежал известному ученому

Выяснилось, кому принадлежит автомобиль, взорвавшийся в понедельник утром в городе Московский.

© Соцсети

Как стало известно «МК», взорвался автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» ученого, доктора физико-математических наук, сотрудника одного из НИИ, специализирующегося на лазерных технологиях. Сам ученый в момент ЧП находился в загранкомандировке в Юго-Восточной Азии.

Причина взрыва устанавливается. Возможно, он имеет техногенную причину — например, неисправное оборудование. Никаких посторонних людей рядом с автомобилем местные жители не замечали.