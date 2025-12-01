Ангарскому маньяку добавили срок еще за два убийства

Суд приговорил ангарского маньяка Михаила Попкова к десяти годам лишения свободы за убийство еще двух женщин, которое произошло в 2008 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Как отмечается, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Попкову. Он признан виновным в совершении в 2008 году преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. С учетом предыдущих приговоров окончательное наказание составило пожизненное лишение свободы.

В августе 2008 года обвиняемый приехал на своем автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске для замены пробитого колеса. Там он встретил двух незнакомых ему 27-летних женщин. В ходе знакомства между ними возникла ссора. Одна из женщин находилась в салоне его автомобиля. В это время он накинул на шею ее подруги, которая была на улице, веревку и начал стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, он вернулся к автомобилю, вывел оттуда вторую жертву и аналогичным образом убил ее.