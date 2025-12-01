В США трое детей убиты на детском дне рождения

Трагедия произошла в городе Стоктон. Всего погибло четыре человека, а больше десяти было ранено. Стрелок задержан пока не был, а его мотивы властям неизвестны.

© runews24.ru

Офис шерифа округа Сан-Хоакин сообщил, что в субботу, 29 ноября, в городе Стоктон, штат Калифорния, в результате стрельбы на детском дне рождения погибли три ребенка в возрасте 8, 9, 14 лет, а также 21-летний молодой человек. Еще 11 человек получили различные ранения.

Почему на детском празднике началась стрельба, кем были жертвы и кто является стрелком, не сообщается. Следствие исходит из того, что это могло быть спланированным нападением. Но все обстоятельства случившейся трагедии еще предстоит выяснить. Сам преступник еще не задержан, а к его поиску присоединилось ФБР.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба с раненными.

В одном из мексиканских городов неизвестные расстреляли посетителей одного из баров.