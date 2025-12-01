Ликвидирован техцентр звонивших с Украины для обмана россиян мошенников

Сотрудники МВД РФ совместно с коллегами из УФСБ ликвидировали техцентр телефонных мошенников, осуществлявших 30 тыс. звонков ежедневно с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Ликвидация техцентра телефонных мошенников позволила блокировать 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины. Мои коллеги из города на Неве совместно с сотрудниками управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам", - написала она в Telegram-канале.

По словам Волк, петербуржец вступил в сговор с представителем зарубежных мошеннических кол-центров. Вместе с сообщником, проживающим в Самарской области, он создал в Санкт-Петербурге и Тольятти стационарный технический центр, позволявший преступникам беспрепятственно осуществлять массовые телефонные звонки потенциальным потерпевшим, а также обеспечивать стабильную работу абонентских терминалов, задействованных в совершении хищений денежных средств россиян.

"За свою нелегальную деятельность злоумышленники еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте. В ходе обысков в местах проживания и работы задержанных изъято 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт различных операторов, компьютерная техника и средства связи", - добавила представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела (ст. 159 и 274.3 УК РФ). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.