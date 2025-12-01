При взрыве во дворе дома в новой Москве были выбиты стекла на двух этажах, сообщили "РГ" жители ЖК "Град Московский".

Как уже сообщалось, во дворе дома №10 на Радужной улице в городском поселении Московском взорвалась машина. По словам наших собеседников, это была Toyota Land Cruiser.

"Она появилась во дворе недавно - скорее всего, ее купил новый жилец", - делятся жители Московского.

По предварительным данным, взрывной волной были выбиты стекла на третьем и четвертом этажах. На месте происшествия работают оперативные службы. Данных о пострадавших пока не поступало. Также нет точной информации о возможной причине взрыва.