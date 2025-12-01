Убивший четырех девушек маньяк сознался в изнасиловании падчерицы

Подмосковный маньяк, который убил как минимум четырех девушек, включая племянницу советника президента Перу, признался в изнасиловании своей падчерицы. По информации Telegram-канала Shot, 50-летний Алексей Гаськов, известный как «актер-неудачник», может быть приговорен к пожизненному заключению.

Авторы канала уточнили, что злоумышленник признался в изнасиловании своей 17-летней падчерицы в начале 2023 года. Девушка не могла рассказать о случившемся из-за угроз со стороны преступника. Ее мать, последняя супруга Гаськова, заявила, что не может поверить в то, что жила с маньяком.

— Никакой агрессии от него никогда не было. Я вообще не думала, что он способен на убийство. Я не знаю, что делать. У меня все рухнуло, — передает ее слова Shot.

