Автомобиль Land Cruiser 200 Prado взорвался, а затем загорелся во дворе многоэтажного жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, инцидент произошел на Радужной улице. По предварительным данным, пострадавших нет, в момент взрыва внутри машины никого не было.

«В доме взрывной волной выбило стекла на 3 и 4 этажах. На месте работают спасатели», - говорится в сообщении.

На кадрах, приведенных изданием, видно, что автомобиль был припаркован рядом с домом, он полностью охвачен огнем. Над машиной поднимаются черные клубы дыма.

Ранее стало известно, что в Москве взорвался автомобиль такси во время прогулки водителя в парке «Дубки». Взрыв произошел после того, как водитель почистил кондиционер, включил рециркуляцию и вышел из машины. Взрывной волной были повреждены двери, лобовое стекло и крыша автомобиля, никто не пострадал.