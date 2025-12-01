Россиянка выпрыгнула из окна, спасаясь от побоев

В Выборгском районе Петербурга женщина с тяжелыми травмами госпитализирована после прыжка из окна, сообщает Mash на Мойке.

© Московский Комсомолец

По предварительной информации следствия, 38-летняя жительница дома на Железнодорожном переулке решилась на отчаянный шаг, пытаясь спастись от избиений. Конфликт произошел после совместного распития алкоголя с 34-летним сожителем.

Правоохранители, обнаружившие пострадавшую ночью под окнами, оперативно задержали подозреваемого. В отношении мужчины уже составлен административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений. Состояние женщины, по последним данным, остается тяжелым.

Этот инцидент вновь актуализирует проблему домашнего насилия, подчеркивая необходимость своевременного обращения за помощью и эффективного вмешательства со стороны правоохранительных органов до трагической точки невозврата.