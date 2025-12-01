Орудовавший в Подмосковье маньяк признался в новом преступлении

Несостоявшийся актер Алексей Гаськов, задержанный за серию расправ над девушками в Подмосковье 22 года назад, признался в изнасиловании собственной падчерицы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку в начале 2023 года. Потерпевшая долго молчала о случившемся из-за угроз, а ее мать до сих пор не может поверить, что жила с маньяком.

О задержании Алексея Гаськова стало известно в январе. На допросах он подробно рассказал следователям о деталях четырех расправ, совершенных в начале 2000-х годов.

Известно, что Гаськов приехал в Москву из Новосибирска в 2002 году, чтобы учиться на платных курсах актерского мастерства. На девушек он нападал в подмосковных парках в темное время суток. Среди его возможных жертв — племянница советника президента Перу, которая была студенткой Государственного института культуры.

Сейчас 50-летнему жителю Новосибирска грозит пожизненный срок. Ранее он уже был судим за сексуальное насилие над 11-летней дочерью подруги.