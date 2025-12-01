Отдыхавший на Кипре турист лишился сердца в местной больнице

Отдыхавший на острове в Средиземном море турист попал в местную больницу и лишился сердца. Об этом сообщило издание The Sun.

76-летний путешественник из Великобритании Майкл Грейли отдыхал на Кипре вместе со своей 73-летней женой Ивонной. Во время отпуска он оказался в больнице Паралимни из-за судорог в ноге. По сообщению его жены, всего через десять минут врач вышел из палаты и сообщил, что мужчина не выжил.

Овдовевшей женщине сообщили о предварительном вскрытии. Тело ее мужа доставили на родину, однако медики заметили, что официальной причины смерти Грейли кипрские врачи не указали. Коронерское бюро настояло на повторном вскрытии тела. В итоге эксперты выяснили, что у туриста вытащили сердце, из-за чего установить точную причину произошедшего стало невозможно.

По данным полиции Кипра, сердце Майкла было отправлено в исследовательский центр. Правоохранительные органы Рочдейла продолжают расследование.

Ранее подобный инцидент произошел с туристом, отдыхавшим на Бали. Его тело вернули на родину, предварительно удалив сердце.