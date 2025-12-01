Оглашен приговор экс-руководителям российского СИЗО после пыток зэка кипятильником

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему начальнику СИЗО-1 и его заместителю по уголовному делу о пытках заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимые Игорь Мокеев и Антон Самара признаны виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, им назначено наказание в виде 5 и 4,5 года лишения свободы соответственно. Их взяли под стражу в зале суда.

Потерпевшими по делу были признаны 24 осужденных, находившихся в 2019 и 2020 годах в СИЗО-1 Иркутска. О пытках стало известно после жалобы сестры уроженца Тувы Кежика Ондара. Она обвинила сотрудников ФСИН в изощренных пытках, которые, по ее словам, привели ее брата к инвалидности. Ондар был осужден за кражу лошади, он отбывал наказание в ИК-15, а после бунта в колонии был переведен в СИЗО-1, где его избивали, «сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».

После проверки изолятора был задержан старший оперуполномоченный СИЗО-1, который поместил заключенного из Тывы в камеру с активистами, работающими на администрацию СИЗО и сознательно игнорировал его пытки взорвавшимся кипятильником.

Позднее был уволен и начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев.

В Иркутской области после проверки местных исправительных учреждений было возбуждено девять уголовных дел.