Возлюбленная начальника полиции отравила его и спрятала на складе

В США женщину приговорили к 50 годам тюрьмы за отравление своего возлюбленного глазными каплями. Об этом сообщили в People.

Останки отставного начальника полиции Ричарда Янга были найдены в 2022 году на складе недалеко от его дома. Выяснилось, что он скончался в 2021 году от отравления глазными каплями.

По информации следствия, несколько месяцев Марси Оглсби добавляла глазные капли в еду и напитки Янга, что привело к его смерти. После этого она перенесла тело на склад и спрятала его там.

При этом Оглсби отрицала свою вину, утверждая, что 20 лет была с ним в отношениях против своей воли. Суд не принял ее аргументы, и женщина получила 50 лет тюрьмы. Мотив преступления остался неизвестным, передает издание.

В июле в Балашихе задержали 25-летнего местного жителя, который на протяжении полугода травил родителей сильнодействующими химикатами. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что от рук отравителя погиб его лучший друг. Также его жертвами могли стать еще пять человек. Что известно о хладнокровном серийном отравителе и зачем он это делал — в материале «Вечерней Москвы».