В российском городе произошел мощный взрыв

В Каспийске произошел мощный взрыв. О происшествии в российском городе сообщает Mash в Telegram.

По данным канала, на парковке задело минимум 15 автомобилей, а в доме выбило окна.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехала машина скорой помощи. Во дворе дома находится несколько десятков человек. Информации о причинах произошедшего и пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что жильцов дома в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда.