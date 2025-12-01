Пробка в 85 км образовалась на трассе около озера Байкал в Бурятии

В Бурятии на трассе возле озера Байкал образовалась гигантская пробка из сотен автомобилей. Люди стоят уже более 7 часов, у них заканчивается провизия и бензин.

По информации Telegram-канала SHOT, пробка начинается от посёлка Выдрино до города Култук и составляет около 85 км.

«Очевидцы рассказали..., что стоят уже более семи часов в заторе. У людей заканчивается еда и вода, а в автомобилях на исходе топливо. Среди застрявших на трассе есть семьи с детьми», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что на температура достигает —18 °С.

