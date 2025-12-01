Танкер турецкой фирмы подал сигнал бедствия у Сенегала

Танкер M/T Mersin турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщило агентство Deniz Haber.

Известно, что танкер передвигается под панамским флагом. По данным журналистов, перевозившее нефть судно стало целью атаки беспилотника.

28 ноября в южной части Черного моря были атакованы танкеры Kairos и Virat. Позже Virat подвергся повторному удару. Ответственность за атаки на себя взяли Служба безопасности Украины и Военно-морские силы страны.