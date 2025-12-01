Водитель автобуса попался на контрабанде золотых слитков из России

Суд в Забайкальском крае оштрафовал иностранца за контрабанду четырех золотых слитков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник, 1 декабря.

Как установил суд, мужчина работал водителем международного автобуса и пытался ввезти из России золотые слитки, общей стоимостью больше 21 миллиона рублей. Его остановили на МАПП Забайкальск.

За контрабанду стратегически важных ресурсов иностранец получил штраф в размере 950 тысяч рублей. Золото, которое он пытался вывезти, конфисковали в доход государства.

