В Дагестане ликвидирован мужчина, напавший с ножом на полицейских

В Дагестане на контрольном пункте-пропуска "Джемикентский" неизвестный мужчина с ножом атаковал полицейских. Патрульные ликвидировали нападающего.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел около 21:00 (по московскому времени) в Дербентском районе региона. Мужчина, личность которого устанавливается, с холодным оружием совершил нападение на стражей порядка.

"В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", - говорится в официальном сообщении.

Пострадавших среди сотрудников полиции нет. Идет расследование обстоятельств инцидента и поиск возможных сообщников преступника.