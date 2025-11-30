Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского в Дагестане

В Дагестане неизвестный попытался напасть на сотрудника МВД с ножом, полицейский открыл огонь. Об этом сообщает Telegram-канал 112. По данным 112, инцидент произошёл на Джемикентском мосту (около 30 км от Дербента). Мужчина направился к сотруднику МВД с ножом и попытался нанести удар.

Полицейский применил табельное оружие в целях самообороны и ранил нападавшего. 112 уточняет, что злоумышленник госпитализирован с огнестрельным ранением.

Как добавляет Telegram-канал SHOT, сотрудник полиции не пострадал. Мотивы нападавшего выясняются. Летом в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».