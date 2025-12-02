В сети появилось видео, как девушка бросает канализационный люк на припаркованную машину в Подмосковье. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

На опубликованных кадрах видно, как девушка подняла люк, пронесла его несколько метров, а затем бросила на автомобиль, припаркованный в микрорайоне Ольгино. Заднее стекло автомобиля не выдержало такого удара. После этого девушка ретировалась с места, следует из опубликованного видео.

Позднее стало известно, что поврежденная машина принадлежит ее бывшему парню. Причины такого поступка девушки пока не ясны.

30 ноября осколок канализационного люка влетел в лобовое стекло машины и чуть не убил маму с маленькими детьми в Красноярске.

Инцидент произошел рядом с мэрией города. Другой автомобиль, ехавший по этой же дороге, наехал на осколок канализационного люка. От этого осколок разломился еще на две части, одна из которых влетела в лобовое стекло и упала на пассажирское кресло. Женщина отделалась царапинами, ее дети не пострадали. Жительница Красноярска написала заявлению в полицию.