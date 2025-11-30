В Таиланде утонул российский пенсионер

Российский пенсионер утонул в Таиланде, знакомые предполагают, что его накрыло волной. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

© телеграм-канал Shot

По данным канала, 69-летний Сергей отдыхал с 47-летней Натальей в Патонге. Мужчина привык купаться каждое утро в одиночестве. Сегодня он также пошёл на море, но в отель вовремя не вернулся.

Его спутница прибежала на пляж, и увидела у берега тело мужчины. Прибывшие спасатели пытались реанимировать пенсионера, но помочь ему не смогли. Наталья считает, что Сергея накрыло большой волной во время купания.

Ранее в Таиланде нашли тело 31-летнего россиянина, утонувшего на пляже Найтон.