Турецкий танкер подал сигнал о помощи после атаки БПЛА

У берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительным данным, судно перевозило нефть и было сбито БПЛА, сообщает агентство Deniz Haber.

Танкер длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью 50 000 тонн нефти, принадлежащий компании Beşiktaş Shipping, атакован украинским БПЛА у берегов Сенегала из-за перевозки российской нефти, пишет издание.

Сообщается также, что нефтяной танкер M/T Mersin, передвигается под панамским флагом. Он бы построен в 2009 году. По информации журналистов, судно в августе заходило в российский порт Тамань, после чего направилось в Африку и долгое время оставалось без движения. Официальных заявлений о причинах инцидента в настоящее время не поступало.

28 ноября были атакованы дронами в Черном море Танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Россию. На судне Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, в то время как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано. Еще одна атака дронов на танкер Virat произошла в утром 29 ноября. В итоге Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры, в ходе которых под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда.