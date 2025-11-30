В Махачкале загорелась крыша мебельного цеха, сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Дагестану.

В ведомстве заявили, что возгорание произошло днем в доме №11 на Созидательной улице. Возгорание на площади в 400 кв. м тушили 20 пожарных и пять единиц техники. Им удалось локализовать возгорание.

На кадрах с места происшествия из местных пабликов кровля мебельного цеха охвачена огнем, а черный столб дыма поднимается к небу и виден издали.

«Нетипичная Махачкала» пишет, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Тушению мешал сильный ветер, однако при пожаре никто не пострадал: в выходной день цех не работал.

Накануне в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на производстве. Возгорание повышенного ранга на 2 тыс. «квадратов» началось на улице Баррикад в Сормовском районе. В здании рухнула часть крыши. К тушению огня привлекли 73 пожарных и 25 единиц техники. Специалисты быстро ликвидировали открытое горение, а на полное тушение здания потребовалось несколько часов.