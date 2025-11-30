СМИ: на подорванных Киевом танкерах были российские граждане

Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся террористическим атакам в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские дипломатические источники.

© Turkish Directorate General for Maritime

Теракты произошли 28-29 ноября.

«Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам», — отметили источники.

Жертв удалось избежать «благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров».

По словам дипломатов, теракты поставили под угрозу безопасность судоходства в регионе. Возросла вероятность экологического ущерба и разрыва торгово-экономических цепочек.

Сейчас российская сторона контактирует с турецкими властями по поводу ЧП. Российские загранучреждения в Турции оказывают необходимое содействие.

«Изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования», — добавили источники.

Ранее в МИД Турции подтвердили, что международное судоходство находится под угрозой после атаки на танкеры у побережья страны.