СМИ: на подорванных Киевом танкерах были российские граждане
Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся террористическим атакам в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские дипломатические источники.
Теракты произошли 28-29 ноября.
«Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам», — отметили источники.
Жертв удалось избежать «благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров».
По словам дипломатов, теракты поставили под угрозу безопасность судоходства в регионе. Возросла вероятность экологического ущерба и разрыва торгово-экономических цепочек.
В МИД РФ назвали причины нападения ВСУ на танкеры в Черном море
Сейчас российская сторона контактирует с турецкими властями по поводу ЧП. Российские загранучреждения в Турции оказывают необходимое содействие.
«Изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования», — добавили источники.
Ранее в МИД Турции подтвердили, что международное судоходство находится под угрозой после атаки на танкеры у побережья страны.