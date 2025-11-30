Из сгоревшего ЖК в Гонконге спасли более 90 домашних животных

В сгоревших зданиях жилого комплекса в Гонконге были обнаружены 92 домашних питомца.

© EPA / ТАСС

Как сообщает газета South China Morning Post, поисково-спасательные команды спасли трех кошек и черепаху — спустя почти четверо суток после начала возгорания.

Как указывает издание, спасатели полностью проверили две потушенные первыми высотки, человеческих останков в них обнаружено не было, но были найдены эти домашние животные.

Всего у жильцов числились 243 питомца.

При пожаре в жилом комплексе «Ван Фук» в гонконгском районе Тай По погибли 146 человек, среди них — один пожарный.

Известно о 79 пострадавших, еще 150 человек числятся пропавшими без вести.