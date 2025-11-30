Управление внутренних дел российской администрации Харьковской области (УВД ВГА) завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пятницу, 28 ноября, Зеленский отправил Ермака в отставку. Он объяснил это тем, что стране требуется сосредоточиться на решении внешних проблем, внутренние факторы не должны отвлекать правительство от текущей международной повестки.

«[Ермак] подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ)»,— отметили в пресс-службе.

В УВД также отнесли Ермака к категории участников незаконного вооруженного формирования.

Стала известна первая реакция Ермака на свою отставку

Ранее следователь УВД ВГА возбудил уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы сотрудниками СБУ местного жителя по заявлению его дочери, проживающей в Шебекино Белгородской области.

Кроме того, УВД ВГА возбудило уголовное дело в отношении сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за похищение мирных жителей региона.