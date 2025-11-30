Неизвестный изнасиловал и ограбил мужчину в центре города

В Великобритании возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на мужчину, которое произошло в центре одного из городов графства Сассекс. По информации портала Daily Star, инцидент, повлёкший за собой серьёзные последствия для потерпевшего, случился в ночь на 15 октября. Неизвестный преступник совершил в отношении 30-летнего мужчины акт сексуального насилия, после чего ограбил его.

© Московский Комсомолец

Согласно официальным данным, злоумышленник, воспользовавшись уязвимым положением жертвы, не только совершил насильственные действия, но и похитил личные вещи потерпевшего. Среди похищенного сообщается о наручных часах и денежных средствах. В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая профессиональная помощь, включая комплексную психологическую поддержку для преодоления тяжёлых последствий произошедшей трагедии.

Полиция графства Сассекс ведёт активную работу по установлению и задержанию подозреваемого. Правоохранительные органы тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать происшествие на центральной улице города, а также проводят иные следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления. Представители полиции призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или о личности возможного преступника, выйти на связь для помощи в расследовании.