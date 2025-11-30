На Сахалине арестовали главного инженера ангара после гибели рабочих

В Сахалинской области арестовали главного инженера ангара, в результате обрушения которого погибли рабочие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в официальном Telegram-канале.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанному главному инженеру организации, строительный объект которой обрушился на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске», — отмечено в публикации.

Арестованный будет находиться под стражей по 27 января 2026 года. В сообщении также указано, что ход и результаты расследования уголовного дела будут оставаться на контроле ведомства.

Во время строительных работ в Сахалинской области обрушились металлоконструкции. В результате происшествия пострадали семь человек, трое из них скончались.

