Газовую трубу повредили на территории Славянского НПЗ

Газовая труба повреждена на территории Славянского НПЗ в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Подчеркивается, что возгорания не произошло. На местах работают оперативные службы.

Кроме того, в городе Гуково Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников котельная получила повреждения.

Что делать, если увидели беспилотник: понятная инструкция

В ночь на 30 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 33 украинских БПЛА. Из них шесть над акваторией Черного моря.