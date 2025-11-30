Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике

Вооружённое нападение произошло в баре муниципалитета Тула штата Идальго в Мексике, в результате чего шесть человек погибли и не менее восьми получили ранения.

По информации El Universal, группа из как минимум семи человек ворвалась в заведение и открыла огонь из автоматов R-15.

Правоохранители начали расследование и проводят оперативные мероприятия для установления и задержания нападавших.

