Водителей предупредили о новой схеме мошенничества с полисами

Мошенники придумали новый способ обмана граждан: они копируют сайты реальных страховых компаний и продают поддельные полисы ОСАГО по сниженным ценам. Об этом пишет МВД России.

«Злоумышленники копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен и ставят заниженную цену или предлагают большие скидки», — пояснили в МВД.

Водителям стоит быть внимательнее и перепроверять адрес сайта, чтобы он был верным. Ведь мошенники рассчитывают на то, что человек ищет полис ОСАГО в интернете и, когда видит знакомый логотип страховой компании, еще и с привлекательной ценой, сразу идет вводить в форму все данные и оплачивать. Потом ему на почту приходит полис, но поддельный.

«На первый взгляд, все в порядке. Но при ДТП выясняется: документ поддельный, а деньги ушли мошенникам», — подытожили в пресс-службе ведомства.

