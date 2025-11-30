Российский турист умер на Бали после укуса змеи

На Бали после укуса змеи скончался 32-летний российский турист из Тамбова.

По информации kp.ru, в первые дни укус остался незамеченным, что и привело к трагическим последствиям.

Состояние мужчины резко ухудшилось спустя пять дней, он почувствовал, что теряет возможность говорить. Кроме того, стало очень быстро ухудшаться зрение. После госпитализации мужчина уже не узнавал своих близких и не понимал, где находится. Ещё через некоторое время он впал в глубокую кому.

Спустя некоторое время на руке у пострадавшего обнаружили характерные следы двух проколов — укус ядовитой змеи. Предполагается, что на парня напал индийский крайт — один из самых опасных видов змеи на острове.

Мужчина провёл на искусственной вентиляции лёгких в реанимации более месяца, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось.

В издании отметили, что токсины поразили нервную систему и вызвали паралич мышц, дыхательную недостаточность и множественные отказы органов.

Весной сообщалось, что на Бали россиянин спас семью от королевской кобры.