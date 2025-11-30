Раскрыты обстоятельства смерти олимпийской чемпионки Петрусевой

Тело олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Натальи Петрусевой нашли на улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что обнаружили ее соседи.

Конькобежка Петрусева умерла 29 ноября на 71-м году жизни. Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 метров, Петрусева также завоевала бронзу Игр-1980 на дистанции 500 метров и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров.

