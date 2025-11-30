Над резиденцией Трампа подняли истребитель

Над резиденцией президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа во Флориде в ограниченное для полетов воздушное пространство вошел гражданский самолет, из-за чего ВВС США пришлось поднимать истребитель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Истребитель F-16 перехватил самолет 29 ноября примерно в 16:20 по местному времени (30 ноября в 00:30 по московскому времени). Судно безопасно вывели из запрещенной зоны.

Командование добавило, что на текущей неделе уже были такие же нарушения.

Дональд Трамп находится в резиденции с 25 ноября, вернуться в Вашингтон планирует 30 ноября.

