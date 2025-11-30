МВД: мошенники могут стоять за непроверенными Telegram-ботами

Россиянам не следует использовать непроверенные Telegram-боты из сомнительных источников, чтобы не стать жертвой мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"В целях обеспечения безопасности рекомендуется избегать использования непроверенных телеграм-ботов, полученных из сомнительных источников", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что также следует избежать ввода паролей и кодов из СМС-сообщений, не вводить реквизиты банковских счетов в представленные формы. В пресс-центре подчеркнули, что взаимодействие с финансовыми организациями или госуслугами безопаснее производить через официальные сайты и приложения.

До этого в МВД рассказали, что мошенники используют единый набор приемов — давление, создание ложного авторитета и выманивание денег, — но подстраивают схемы обмана под возраст потенциальной жертвы. Так, в 9–17 лет главные риски связаны с онлайн-играми и соцсетями. Злоумышленники могут выдавать себя за стримеров или администраторов игровых проектов, обещать "призы" и "прокачку", а затем требовать данные банковских карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону.

Для молодых людей от 18 до 25 лет наиболее частые приманки — вакансии, подработки и "инвестиции". Жертвам до 40 лет, учитывая интерес к заработку, преступники предлагают "доходные инвестиции", высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Что касается людей от 45 до 60 лет, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур.