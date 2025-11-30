Девочка выпала из окна многоэтажки на юге Москвы

Девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили очевидцы.

Инцидент случился на улице Медынской. Ребенку удалось выжить. На место оперативно прибыли медики и госпитализировали девочку.

Все обстоятельства, а также причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.

В Москве горящая женщина выпала из окна квартиры

20 ноября похожий случай произошел в Тобольске Тюменской области — тогда ученица выпала из окна одной из школ города.

Недавно житель Москвы также выпал с высоты девятого этажа, но не получил ни одной тяжелой травмы и пробыл в больнице всего сутки.