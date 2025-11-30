Мирная жительница российского села пострадала от вражеского БПЛА
Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате чего пострадала мирная жительница, об этом в Вячеслав Гладков.
Вражеский беспилотник сдетонировал на территории частного дома, пострадавшую женщину госпитализировали в Старооскольскую окружную больницу с предварительным диагнозом «баротравма».
На место падения БПЛА оперативно прибыли сотрудники МЧС и потушили загоревшуюся хозяйственную постройку. В доме от детонации выбило окна, а также повреждения получили кровля, фасад дома, забор и надворные постройки.
Оперативные службы продолжают работу.
Ранее Минобороны России рассказало о сбитых за вечер 29 ноября беспилотниках над регионами страны.