В Таиланде спасли от наводнения 1800 иностранных туристов

Более 1800 иностранных туристов спасены в районах, пострадавших от сильных наводнений на юге Таиланда, сообщает газета Bangkok Post.

По словам министра туризма и спорта Атакона Сирилатаякона, транспортные сети почти полностью восстановлены. Новых сообщений о туристах, застрявших в затопленных районах на юге страны, не имеется.

Тем временем таиландские власти изложили планы восстановления и выплаты компенсаций в южной части страны, где в результате сильного наводнения погибли, по меньшей мере, 162 человека. Предусматривается, в том числе, принять дополнительные меры помощи, включая приостановление выплаты долгов и предоставление краткосрочных беспроцентных кредитов для предприятий и ремонта домов.

Отмечалось также, что от стихии, вызванной проливными дождями в 12 южных провинциях, пострадали более 1,4 млн домохозяйств и 3,8 млн человек, сообщает телеканал ABC.News.