Сын Усольцевых заявил о побеге своей семьи

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов раскрыл новые подробности пропажи семьи Усольцевых. По его мнению, семья могла сбежать. Эту версию мужчина озвучил в эфире ток-шоу на федеральном телеканале.

© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«У меня не так давно „пазлик“ сложился про то, что они могли реально сбежать. Потому что это единственная версия без трещин», — сказал Даниил Баталов.

Его слова приводит aif.ru.

Мужчина также отверг версии о нападении диких животных и о криминале, посчитав последнюю нелогичной. Он подчеркнул, что его отец не мог заблудиться, поскольку с детства обучал сына оставлять в лесу метки в случае потери ориентира. По мнению сына, единственная вероятная причина исчезновения Усольцевых — побег, обусловленный соображениями безопасности. При этом в квартире пропавших заграничные паспорта не обнаружены. Кроме того, Баталов отметил, что ему могли не сказать о бегстве из страны, поскольку считали ненадежным.

«Батя знает, что я трепло, вот и все. Я бы тоже себе не сказал, честно говоря, в таком случае. Мало того, я думаю, что он даже матери моей не сказал об этом», — заключил сын Ирины Усольцевой.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги по кличке Лада поехали в поход в урочище Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Кота оставили дома в Сосновоборске и заранее насыпали ему корм на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные вещи брать с собой не стали. В поездку они поехали на Skoda Kodiaq, которой владеет Сергей. Машина Ирины осталась в Сосновоборске.

Перед тем как отправиться в поселок Кутурчин, семья Усольцевых остановилась на турбазе, где их в последний раз видели свидетели. Следующим утром их путешествие было продолжено. Один из сотрудников турбазы сообщил, что члены семьи детально расспрашивали его о маршруте к горам Буратинка и Мальвинка. Особенный интерес у Ирины вызвал так называемый камень желаний, который находится у подножия горы Мальвинка. Усольцевы неоднократно подчеркивали, что собираются посетить данный объект без сопровождения. После окончания разговора семья села в автомобиль и больше об их точном местоположении ничего неизвестно.