Российского бизнесмена объявили в розыск из-за подрыва собственного брата

Региональные правоохранительные органы объявили в розыск 43-летнего строительного бизнесмена Эдуарда Чакряна в связи с подозрениями в подрыве собственного брата. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

© Lenta.ru

Розыском подозреваемого, как уточняется, занимаются сотрудники полиции Адлерского района. Инцидент, со слов местных жителей, произошел после свадебного застолья. Во время торжества Чакрян сильно поругался с одним из гостей мероприятия.

После ссоры застройщик поехал домой за оружием, чтобы выяснить отношения со своим обидчиком, однако вернуться бизнесмен не успел. На обратной дороге его машину перехватил брат. Увидев в руке Чакряна гранату, родственник попытался вырвать ее, но снаряд взорвался. В результате брат скончался на месте.

В настоящее время полицейские разыскивают Чакряна в связи с совершением особо тяжкого преступления. В 2000-х бизнесмен уже получал административное наказание за нарушение правил перевозки оружия и за появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, Чакряна подозревали в изнасиловании. Теперь же ему грозит еще более жесткое наказание.

Ранее резонансный инцидент с использованием гранаты произошел в Первоуральске. В начале второй половины ноября в одном из жилых домов мужчина захватил в заложники женщину, угрожая взрывом гранаты. В результате полицейским и представителями Росгвардии пришлось в экстренном порядке оцеплять дом. Не менее 50 человек были эвакуированы, а само здание отключили от газоснабжения во избежание риска масштабного взрыва. Позже выяснилось, что захватчик был сильно пьян и неоднократно судим за грабежи, разбой и побои.