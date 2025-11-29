Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске, повернув ручки на плите. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

© Российская Газета

Инцидент произошел в пятницу, 28 ноября, в доме на улице Фадеева. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как взрывной волной выбило входную дверь квартиры.

На место ЧП прибыли спасатели. Они пришли к выводу, что причиной взрыва был баллончик дихлофоса, который стоял на плите.

Дома в момент взрыва была только собака. Следы ее зубов нашли на ручках плиты. Вероятнее всего, она повернула ручки и включила конфорки. От нагрева баллончик разгерметизировался и взорвался.

Собака не пострадала, так как успела спрятаться на балконе. Огонь повредил кухонный гарнитур и обои, но к приезду спасателей он уже потух сам.

В МЧС напомнили, что, уходя из дома, нужно отключать все электроприборы, блокировать плиту от детей и животных и не оставлять никаких предметов на плите.