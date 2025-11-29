Дважды атакованный Украиной танкер Virat взяли на буксир

Танкер Virat, который дважды атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК) в Черном море, взяли на буксир и ведут к берегу Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

© Telegram-канал «Белорусский силовик»

В полученном российским информационном агентством пресс-релизе управления мореходства Турции сказано, что поврежденное судно должно прибыть в порт в понедельник, 1 декабря. На опубликованных РИА Новости снимках видны пробоины в корпусе Virat немного выше ватерлинии.

Первые сообщения об ударах по нефтяным танкерам, которые шли под флагом Гамбии, появились 28 ноября. Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось о «внешнем воздействии» на оба судна.

Позже появились видео ударов по танкерам Kairos и Virat. Отмечается, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.