Военный эксперт назвал причины ЧП с танкерами в Черном море

Диверсанты ВСУ могли атаковать танкеры в Черном море с помощью безэкипажных катеров (БЭК) или якорных мин, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По данным газеты, вечером 28 ноября в Черном море с разницей в один час загорелись два танкера. Первым загорелось следовавшее в Новороссийск под флагом Гамбии судно Kairos. В момент ЧП оно находилось на расстоянии 40 км от побережья.

Спустя час появилась информация о возгорании еще одного танкера — Virat. Радист одного из пострадавших кораблей, подавая сигнал бедствия, рассказал, что судно было атаковано дронами.

«При атаке могли быть задействованы БЭКи, которые или своим ходом дошли, или были запущены с проходящих мимо кораблей. Или это могли быть якорные мины, потому что те мины, которые ВСУ поставили в Одессе, дрейфуют по Черному морю», — отметил Дандыкин.

По его словам, украинские мины старые, они отвязываются, дрейфуют. Он добавил, что ВСУ вывалили их в 2022 году и с тех пор с минами постоянно происходят различные инциденты.

Вместе с тем, заметил эксперт, не исключается, что атака на танкеры была совершена с воздуха с помощью беспилотника.